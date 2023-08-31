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Глава МЗС Норвегії визнала, що її чоловік незаконно торгував акціями збройової компанії
23:34 30.08.2023 |
Міністерка закордонних справ Норвегії Гуйтфельдт заявила, що її чоловік Ола Флем через власну інвестиційну компанію здійснив понад 100 операцій з акціями відтоді, як вона зайняла свою посаду.
Заяву Гуйтфельдт наводить VG, повідомляє "Європейська правда".
Серед іншого, Флем купував і продавав акції виробника зброї Kongsberg Gruppen, на що він не мав права.
"Я не виконала свій обов'язок згідно з правилами неупередженості, бо була не в курсі фінансової діяльності мого чоловіка", - сказала норвезька міністерка.
Вона додала, що належним чином не пояснила своєму чоловіку, що необхідно "триматись подалі" від інвестицій у збройові компанії.
"Я мала б вимагати інформацію про всі його транзакції, а він повинен був просити у мене дозволу на кожну компанію, в яку він інвестує", - зазначила Гуйтфельдт.
Вона підкреслила, що не ділилася із чоловіком жодною інформацією, яка могла б вплинути на купівлю та продаж акцій.
Гуйтфельдт стверджує, що 22 серпня Ола Флем продав усі акції його інвестиційної компанії, що котирувалися на біржі.
Сам Ола Флем перепросив за те, що поставив свою дружину у таке становище.
Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що міністерка закордонних справ припустилася помилок, однак вірить, що вона каже правду.
Він додав, що довіряє їй як главі МЗС.
Раніше повідомлялося, що навколо прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас виник скандал після того, як з'ясувалось, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку, під час повномасштабної війни в Україні продовжила діяльність у напрямку Росії.
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