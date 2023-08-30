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Розробки для ППО й не тільки: що відомо про атакований у Брянську завод «Кремній ЕЛ»
19:56 30.08.2023 |
Завод "Кремній ЕЛ", який нещодавно потрапив під удари дронів, є одним з найбільших постачальників військової мікроелектроніки, в який Російська Федерація "влила" мільярди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Удари по "Кремній ЕЛ"
У ніч з 29 на 30 серпня під удари потрапив російський виробник мікроелектроніки "Кремній ЕЛ" у Брянську. Наразі, згідно з неофіційними джерелами, внаслідок удару сталась пожежа на одному з цехів.
Як пише видання, вищезгадана атака навряд чи здатна вивести з ладу завод, втім слід враховувати, що дальність від кордону до "Кремній ЕЛ" становить лише 110 км, у зв'язку з чим він є в межах ураження деяких далекобійних засобів ураження. Повне ураження заводу може мати більш позитивний результат для України.
Вкладали мільярди
"Річ у тім, що "Кремний ЭЛ" є другим у РФ виробником мікроелектроніки взагалі. При цьому 90% виробництва йде у військову продукцію. Але підприємство спеціалізується більше не на виробництві готових блоків чи мікросхем, а на дискретній продукції - транзистори, діоди, прості модулі на їх основі", - пише видання.
Зокрема важливість підприємства для ВПК Росії демонструє об'єм інвестицій:
з 2010 року по 5,5 млн доларів щорічно;
у 2014 році завод звітував про нарощення випуску продукції у 8 разів.
"Також тоді було оголошено й об'єми виробництва деяких видів продукції - корпусові інтегральні схеми та транзистори - перше місце у РФ та план на 2014 рік у 7 млн одиниць", - додає видання.
З 2014 року російське фінансове вливання зросло через завдання заводу вирішити питання імпортозаміщення. Вже станом на 2019 рік "Кремній ЕЛ" звітував про отримання більше ніж 160 млн доларів на вищезгадану задачу.
"Також у РФ декларували, що підприємство освоїло випуск продукції на техпроцес 500 нм, з планом вийти на 350 нм. Для порівняння звісно зазначимо, що з 2020 року виробництво мікросхем у провідних компаніях здійснюється за техпроцесом у 5 нм", - додає Defense Express.
Зазначається, що завод є стратегічно важливим для Росії у дослідно-конструкторських роботах "Агрофон", "Агрономія" та "Силовик-5", які не мають жодного відношення до агрономії чи електромереж.
"Мова йде про частину російської федеральної програми "Альтернатива" з розробки нових РЛС на активних фразованих решітках з використанням нової елементної бази, які призначені для ППО, літаків, кораблів тощо", - пояснило видання.
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