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Румунія і Нідерланди узгодили створення тренувального центру для пілотів F-16
16:31 30.08.2023 |
Румунія та Нідерланди 29 серпня підписали лист про наміри щодо створення Центру підготовки пілотів на F-16.
Про це у Толедо перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС повідомила глава оборонного відомства Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише "Європейська правда".
Оллонгрен відзначила, що зустріч у Толедо розпочнеться з обговорення підтримки України.
"Для Нідерландів надзвичайно важливо продовжувати демонструвати нашу єдність та нашу підтримку України у її боротьбі проти російської агресії. Нідерланди і Румунія вчора підписали лист про наміри про надання тренування та обслуговування для F-16 у навчальному центрі в Румунії", - заявила вона.
Міністерка додала, що це конкретний крок до зміцнення протиповітряної оборони України двома європейськими країнами, "і безумовно, з боку всіх європейських країн, які є учасницями коаліції F-16".
У Міноборони Румунії зі свого боку повідомили, що для реалізації проєкту Королівські ВПС Нідерландів розмістять кілька літаків F-16 на 86-й авіабазі "Лейтенант-авіатор Георге Мочорніце".
Компанія Lockheed Martin забезпечить технічну підтримку найвищого рівня через льотних інструкторів та інженерно-технічний персонал.
"Через цей центр Румунія бере на себе зобов'язання забезпечити високоякісне навчальне середовище з доступом до технічних ресурсів і найсучасніших ноу-хау не лише для румунських пілотів, а й для пілотів із країн Альянсу та партнерів, у тому числі України", - заявив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар.
Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучаться Греція та Португалія.
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