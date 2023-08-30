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АНАЛІТИКА

Румунія і Нідерланди узгодили створення тренувального центру для пілотів F-16

 

Румунія та Нідерланди 29 серпня підписали лист про наміри щодо створення Центру підготовки пілотів на F-16.

Про це у Толедо перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС повідомила глава оборонного відомства Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише "Європейська правда".

Оллонгрен відзначила, що зустріч у Толедо розпочнеться з обговорення підтримки України.

"Для Нідерландів надзвичайно важливо продовжувати демонструвати нашу єдність та нашу підтримку України у її боротьбі проти російської агресії. Нідерланди і Румунія вчора підписали лист про наміри про надання тренування та обслуговування для F-16 у навчальному центрі в Румунії", - заявила вона.

Міністерка додала, що це конкретний крок до зміцнення протиповітряної оборони України двома європейськими країнами, "і безумовно, з боку всіх європейських країн, які є учасницями коаліції F-16".

У Міноборони Румунії зі свого боку повідомили, що для реалізації проєкту Королівські ВПС Нідерландів розмістять кілька літаків F-16 на 86-й авіабазі "Лейтенант-авіатор Георге Мочорніце".

Компанія Lockheed Martin забезпечить технічну підтримку найвищого рівня через льотних інструкторів та інженерно-технічний персонал.

"Через цей центр Румунія бере на себе зобов'язання забезпечити високоякісне навчальне середовище з доступом до технічних ресурсів і найсучасніших ноу-хау не лише для румунських пілотів, а й для пілотів із країн Альянсу та партнерів, у тому числі України", - заявив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучаться Греція та Португалія.
 

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