Продаж автомобілів у ЄС у липні підскочив на 15,2% р/р, зростання триває 12 місяців

Продаж автомобілів у Європейському союзі в липні 2023 року зріс на 15,2% порівняно з тим самим місяцем 2022 року, збільшившись за підсумками 12-го місяця поспіль, ідеться у звіті Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

Кількість нових легкових машин, зареєстрованих у країнах ЄС (без урахування Мальти, статистика щодо якої відсутня), минулого місяця збільшилася до 851,2 тис. порівняно з 739,1 тис. роком раніше.

Зростання продажу автомобілів було зафіксовано практично у всіх країнах ЄС. Винятками стали Угорщина (-6,8%), Словенія (-0,5%) і Швеція (-3%).

Найбільші європейські авторинки продовжили активно зростати. У Німеччині реалізація автомобілів підскочила на 18,1%, у Франції - на 19,9%, в Італії - на 8,7%, в Іспанії - на 10,7%.

Кількість нових автомобілів у Європі (країни ЄС плюс Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Велика Британія) у липні підвищилася на 16,7% - до 1,02 млн.

Продаж групи Volkswagen (включно зі Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) у Євросоюзі підскочив минулого місяця на 17,9%, до 233,2 тис., Stellantis - скоротився на 6,1%, до 144,2 тис., Renault Group - підвищився на 16,9%, до 90,3 тис.

Реалізація машин південнокорейської Hyundai Group збільшилася на 3,2%, японської Toyota Group - на 4,5%.

Німецький виробник автомобілів класу "люкс" Bayerische Motoren Werke AG (SPB: BMW) збільшив продаж у липні на 22,5%, його конкурент Mercedes-Benz - на 6,4%.

Американський виробник електромобілів Tesla минулого місяця продав до ЄС майже 14 тис. машин - у 7,5 раза більше, ніж за той самий місяць роком раніше.

Реалізація електромобілів у регіоні в липні зросла більш ніж у півтора раза (на 60,6%) - до 115,97 тис. Частка електромобілів у загальному обсязі продажу на європейському ринку становила 13,6%. У січні-липні продаж електромобілів підвищився на 54,7%, до 819,7 тис.

Сукупний продаж автомобілів у Євросоюзі за сім місяців 2023 року збільшився на 17,6% у річному вираженні (до 6,29 млн), у Європі загалом - на 17,5% (до 7,61 млн).