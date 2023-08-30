ЄС вироблятиме більш як 1 мільйон артилерійських снарядів щороку – єврокомісар

Країни ЄС та євроінституції змогли швидко створити правове поле та завершують визначення промислових проєктів, які дозволять розвинути спроможності промисловості для виробництва понад 1 мільйона боєприпасів на рік.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон сьогодні в іспанському місті Толедо перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Обговорення триватиме головним чином навколо нашої спроможності продовжувати підтримувати Україну у довгостроковому вимірі, забезпечувати її потреби, особливо у боєприпасах. Я хочу нагадати, що ми змогли дуже швидко заснувати правовий акт, так званий ASAP (Акт з підтримки виробництва боєприпасів. За написанням співпадає із англійською абревіатурою «так швидко, як можливо» - ред.), з метою бути здатними виробляти більше боєприпасів для України», - зауважив Бретон.

«Ми взяли зобов'язання доставити один мільйон (одиниць) боєприпасів на рік, і в той же час розвинути наші промислові спроможності, щоб виробляти більше боєприпасів. Наша мета - бути здатними виробляти більше 1 мільйона таких боєприпасів на щорічній основі. Для цього ми використовуватимемо цей новий Акт, який був ухвалений нашими законотворцями протягом лише двох місяців, для відбору потрібних проєктів у Європі, щоб допомогти напевно розвинути спроможності у виробництві снарядів та усього іншого», - додав єврокомісар.

За його словами, нині процес відбору таких проєктів знаходиться на стадії завершення, на основі пропозицій, які Єврокомісія отримала від країн-членів. Він висловив впевненість, що ця робота буде виконуватися швидко, і Європа зможе значно збільшити свої оборонні спроможності, зокрема, щоб виконати зобов'язання перед Україною.

Єврокомісар нагадав, що країни ЄС взяли на себе подвійне завдання. Перше - це доставити в Україну боєприпаси, що є необхідними вже зараз, і друге, в той же час, наростити спроможності європейської оборонної промисловості.

«Як ми зазначали багато разів, ми організуємося на рівні ЄС, щоб допомагати Україні так довго, як це буде необхідно. Відповідно до прийнятого Акту ASAP, ЄС буде здатним підтримувати фінансово ці проєкти - з виробництва боєприпасів, снарядів, - усього, що є необхідним, включаючи (виробництво) ракет», - наголосив Бретон.

Він зауважив, що європейська сторона перебуває у постійному контакті з українськими друзями щодо поточних потреб, та має намір поставити Україні все відповідно до зобов'язань, включаючи негайні поставки боєприпасів вже зараз та на більш віддалену перспективу.

«Я переконаний, що ми це зробимо», - заявив єврокомісар.

Як повідомлялося, в Іспанії почалася зустріч міністрів оборони країн ЄС, головними темами якої є продовження військової допомоги для України та обговорення ситуації в країнах африканського регіону Сахель. Завтра обговорення зазначених тем та інших проблем міжнародної безпеки буде продовжено під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС (Gymnich), яка також відбудеться в Толедо під егідою Іспанського головування в ЄС.