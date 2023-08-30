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АНАЛІТИКА

Польща вироблятиме комплектуючі для F-16

 

Польща створює у себе виробництво комплектуючих для американських винищувачів F-16.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив агентству PAP директор заводу PZL Mielec Януш Закрецький.

За словами директора заводу, кінцевий план PZL Mielec до кінця наступного року - виробляти 70-80 відсотків конструкції корпусу винищувачів.

Він зазначив, що виробництво конструкцій F-16 Block 70/72 здійснюється в модернізованому цеху на підприємстві PZL Mielec, де раніше виробляли військові реактивні літаки.

"Радий, що Lockheed Martin оцінив компетентність наших працівників і потенціал цього місця та прийняв рішення розмістити тут виробництво конструкцій F-16. Це також доказ прихильності Lockheed Martin розвитку PZL Mielec та промислового потенціалу нашої країни", - заявив Закрецький.

Раніше повідомлялося, що влада польського міста Радом звернеться до військових та Міністерства оборони за поясненнями у зв'язку з тренувальними польотами літаків F-16.

Нагадаємо, 15 серпня у Варшаві до Дня Війська Польського відбувся масштабний військовий парад - найбільший після завершення холодної війни в минулому столітті.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зробило зміцнення збройних сил пріоритетом для польської влади. Вона пообіцяла подвоїти чисельність армії до 300 тисяч військовослужбовців і витратити близько 4% цьогорічного ВВП на оборону.
Ключові теги: Польща
 

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