Дивіденди найбільших компаній світу в II кв.-2023 сягнули рекордних $568 млрд

Сукупний обсяг дивідендів, виплачених найбільшими компаніями світу, у другому кварталі 2023 року збільшився на 4,9% у річному виразі та сягнув $568 млрд, йдеться в дослідженні британської Janus Henderson Investors.

Це рекордний показник, проте темпи підвищення у США сповільнилися шостий квартал поспіль, зазначає MarketWatch.

Незважаючи на очікуване ослаблення економічної активності у світі, експерти Janus Henderson зберегли прогноз дивідендів за підсумками 2023 року на рівні $1,64 трлн, що також стане рекордом. Це на 5% перевищить минулорічний обсяг.

"Економічне зростання в усьому світі сповільнюється, оскільки воно реагує на більш високі відсоткові ставки. Ринки тепер очікують, що глобальний прибуток залишиться незмінним цього року після зльоту до рекордного максимуму 2022 року. І коли ми говоримо з компаніями в усьому світі, вони тепер більш обережні щодо перспектив", - заявив голова підрозділу глобальних акцій Бен Лофтгаус.

Водночас він зазначив, що "дивіденди, як правило, набагато менш волатильні, ніж прибуток". "Виплати відставали від зростання прибутків торік і тому можуть перевищити його цього року", - вважає експерт.

Зростання дивідендів банківського сектору в другому кварталі становило 19,7% - до $85,3 млрд. Банківський сектор забезпечив половину загального підвищення, і Лофтгаус очікує збереження цієї тенденції.

Виплати дивідендів у США у квітні-червні становили $148 млрд, збільшившись на 2,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільш значне скорочення розміру дивідендів провели Intel Corp. і Blackstone.

У Європі виплати дивідендів зросли на 9,7% - до $184,5 млрд.

Світовим лідером за обсягом спрямованих на дивіденди коштів у другому кварталі стала швейцарська Nestle, потім ідуть HSBC, Mercedes-Benz, China Mobile, Bayerische Motoren Werke AG, BNP Paribas, Microsoft Corp., Allianz, Sanofi і Axa. У сукупності їхні виплати сягнули $57,5 млрд, що становить понад 10% від загального показника.

Щоквартальне дослідження Janus Henderson, у якому аналізують глобальні тенденції виплат дивідендів, враховує дані 1200 найбільших за ринковою вартістю компаній світу. Його проводять з 2009 року.