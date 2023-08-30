Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дивіденди найбільших компаній світу в II кв.-2023 сягнули рекордних $568 млрд

 

Сукупний обсяг дивідендів, виплачених найбільшими компаніями світу, у другому кварталі 2023 року збільшився на 4,9% у річному виразі та сягнув $568 млрд, йдеться в дослідженні британської Janus Henderson Investors.

Це рекордний показник, проте темпи підвищення у США сповільнилися шостий квартал поспіль, зазначає MarketWatch.

Незважаючи на очікуване ослаблення економічної активності у світі, експерти Janus Henderson зберегли прогноз дивідендів за підсумками 2023 року на рівні $1,64 трлн, що також стане рекордом. Це на 5% перевищить минулорічний обсяг.

"Економічне зростання в усьому світі сповільнюється, оскільки воно реагує на більш високі відсоткові ставки. Ринки тепер очікують, що глобальний прибуток залишиться незмінним цього року після зльоту до рекордного максимуму 2022 року. І коли ми говоримо з компаніями в усьому світі, вони тепер більш обережні щодо перспектив", - заявив голова підрозділу глобальних акцій Бен Лофтгаус.

Водночас він зазначив, що "дивіденди, як правило, набагато менш волатильні, ніж прибуток". "Виплати відставали від зростання прибутків торік і тому можуть перевищити його цього року", - вважає експерт.

Зростання дивідендів банківського сектору в другому кварталі становило 19,7% - до $85,3 млрд. Банківський сектор забезпечив половину загального підвищення, і Лофтгаус очікує збереження цієї тенденції.

Виплати дивідендів у США у квітні-червні становили $148 млрд, збільшившись на 2,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільш значне скорочення розміру дивідендів провели Intel Corp. і Blackstone.

У Європі виплати дивідендів зросли на 9,7% - до $184,5 млрд.

Світовим лідером за обсягом спрямованих на дивіденди коштів у другому кварталі стала швейцарська Nestle, потім ідуть HSBC, Mercedes-Benz, China Mobile, Bayerische Motoren Werke AG, BNP Paribas, Microsoft Corp., Allianz, Sanofi і Axa. У сукупності їхні виплати сягнули $57,5 млрд, що становить понад 10% від загального показника.

Щоквартальне дослідження Janus Henderson, у якому аналізують глобальні тенденції виплат дивідендів, враховує дані 1200 найбільших за ринковою вартістю компаній світу. Його проводять з 2009 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5160
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3455  0,14 0,38 38,1145  0,19 0,49
EUR 40,5345  0,10 0,24 41,5541  0,15 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес