Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фон дер Ляєн офіційно запропонувала главу МЗС Нідерландів на посаду єврокомісара

 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила у вівторок, що вона вирішила офіційно номінувати главу МЗС Нідерландів Вопке Хукстру на посаду єврокомісара з питань клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву фон дер Ляєн.

Тимчасовий уряд Нідерландів минулого тижня висунув Хукстру на заміну Франсу Тіммермансу, який пішов у відставку з Єврокомісії, щоб балотуватися на виборах у країні в листопаді.

"Він відповідатиме за кліматичні дії під керівництвом виконавчого віцепрезидента з питань Європейської зеленої угоди, міжінституційних відносин і прогнозування.

Пан Хукстра має значний досвід у європейських питаннях, оскільки він був віцепрем'єр-міністром Нідерландів і міністром закордонних справ з 2022 року, а також міністром фінансів з 2017 по 2022 рік", - зазначила фон дер Ляєн.

Тепер Хукстру чекають складні слухання в Європейському парламенті, де ліві депутати вже висловили сумніви щодо того, чи підходить він для цієї ролі.

Законодавці-соціалісти стурбовані тим, що призначення правоцентриста Хукстри порушить політичну рівновагу в Єврокомісії. Тіммерманс єчленом лівоцентристської групи соціалістів і демократів, а Хукстра належить до Європейської народної партії.

Інші депутати вказували на обмежений досвід Хукстри у кліматичній політиці. Він працював у консалтинговій компанії McKinsey і у нафтовому гіганті Shell, перш ніж піти в політику, ставши міністром фінансів у 2017 році та міністром закордонних справ у 2022 році.

Тіммерманс повідомив про складання повноважень віцепрезидента Єврокомісії після того, як блок двох "ліво-зелених" партій Нідерландів переважною більшістю голосів обрав його своїм лідером на прийдешніх парламентських виборах.

Вибори в Нідерландах відбудуться 22 листопада - після того, як в урядовій коаліції не змогли досягти згоди щодо пакета заходів зі стримування міграції.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5160
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3455  0,14 0,38 38,1145  0,19 0,49
EUR 40,5345  0,10 0,24 41,5541  0,15 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес