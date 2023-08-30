Єврокомісія готова надати пропозиції щодо використання заморожених російських активів

Європейська комісія готова надати пропозиції щодо використання заморожених російських активів в інтересах України.

Як передає Укрінформ, про це повідомив журналістам у вівторок речник Єврокомісії Крістіан Віганд.

«Ми готові надати юридичну пропозицію з урахуванням нинішніх обговорень цього питання», - зазначив Вігард.

Віганд нагадав, що лідери держав та урядів ЄС обговорювали цю тему на останньому засіданні Європейської Ради в наприкінці червня.

«Ми працюємо з іспанським головуванням над поетапним підходом і підтримуємо ці дискусії. Ми також направили відповідний документ іспанському головуванню наприкінці липня», - сказав він.

Єврокомісія, за його словами, готова надати «докладну пропозицію з урахуванням обговорень з державами-членами». Також ведеться інтенсивна робота з партнерами із G7.

«Для нас дуже важливо координувати це на міжнародному рівні», - додав речник.

Раніше в ЄС заявляли, що не мають юридичних обґрунтувань для конфіскації заморожених активів Росії.