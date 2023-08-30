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Єврокомісія готова надати пропозиції щодо використання заморожених російських активів
09:36 30.08.2023 |
Європейська комісія готова надати пропозиції щодо використання заморожених російських активів в інтересах України.
Як передає Укрінформ, про це повідомив журналістам у вівторок речник Єврокомісії Крістіан Віганд.
«Ми готові надати юридичну пропозицію з урахуванням нинішніх обговорень цього питання», - зазначив Вігард.
Віганд нагадав, що лідери держав та урядів ЄС обговорювали цю тему на останньому засіданні Європейської Ради в наприкінці червня.
«Ми працюємо з іспанським головуванням над поетапним підходом і підтримуємо ці дискусії. Ми також направили відповідний документ іспанському головуванню наприкінці липня», - сказав він.
Єврокомісія, за його словами, готова надати «докладну пропозицію з урахуванням обговорень з державами-членами». Також ведеться інтенсивна робота з партнерами із G7.
«Для нас дуже важливо координувати це на міжнародному рівні», - додав речник.
Раніше в ЄС заявляли, що не мають юридичних обґрунтувань для конфіскації заморожених активів Росії.
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