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Єврокомісія не погодилась із закликом голови Євроради про розширення ЄС до 2030 року
23:55 29.08.2023 |
Європейська комісія у вівторок відмовилась підтримувати заклик президента Європейської ради Шарля Мішеля готуватись до розширення Європейського Союзу до 2030 року.
Про це на брифінгу для журналістів сказала речниця Єврокомісії Дана Спінант, передає кореспондент "Європейської правди".
Представниця виконавчого органу ЄС на запитання журналістів, чи підтримують там підготовку до розширення до кінця десятиліття, кілька разів ухилялась від конкретної відповіді.
Спінант підкреслювала, що для Єврокомісії розширення є політичним пріоритетом, а вступ нових членів до ЄС має відбуватись на основі їхніх заслуг, а коментувати слова Мішеля відмовилась.
"Ми не зосереджені на даті (вступу нових країн до ЄС. - Ред.), ми зосереджені на дуже тісній роботі з країнами-кандидатами, щоб підготуватися до їхнього вступу в Європейський Союз, ми зосереджені на підтримці реформ, які здійснюємо; інвестиціях, які допомагають їм трансформувати свою економіку і наблизитися до регуляторних вимог, які важливо виконати перед вступом до ЄС", - додала вона.
Пізніше речниця Єврокомісії сказала, що їй не відомо про жодні контакти з офісом президента Євроради у зв'язку з його промовою напередодні.
Нагадаємо, на форумі в словенському курортному місті Блед у понеділок президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року.
Перед присутніми лідерами він підкреслив, що розширення ЄС є і залишатиметься процесом, заснованим на заслугах, оскільки членство в ЄС несе як обов'язки, так і переваги.
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