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АНАЛІТИКА

Ігровий сервіс GeForce Now закривається в росії

Ігровий сервіс GeForce Now закривається в росії

 

Жителі росії більше не зможуть пограти в ігри, використовуючи стримінговий сервіс GeForce Now. Він відомий у країні як GFN.RU.

Стримінговий ігровий сервіс GeForce Now було запущено в росії у жовтні 2019 року. З 1 вересня 2023 року нові користувачі не зможуть зареєструватися на платформі. Крім того, буде припинено продаж підписок.

Повне припинення роботи серверів GeForce Now заплановано на 1 жовтня 2023 року. Водночас компанія обіцяє протягом двох тижнів після цього повернути гроші всім користувачам, термін підписки у яких закінчується після зазначеної дати.

Конкретна причина закриття GeForce Now в росії не уточнюється. У прес-релізі йдеться лише про те, що компанія "не може забезпечити ту якість сервісу, яку вона встановила для себе та яку очікують і заслуговують користувачі".
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Росія
 

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