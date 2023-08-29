Ігровий сервіс GeForce Now закривається в росії

Жителі росії більше не зможуть пограти в ігри, використовуючи стримінговий сервіс GeForce Now. Він відомий у країні як GFN.RU.

Стримінговий ігровий сервіс GeForce Now було запущено в росії у жовтні 2019 року. З 1 вересня 2023 року нові користувачі не зможуть зареєструватися на платформі. Крім того, буде припинено продаж підписок.

Повне припинення роботи серверів GeForce Now заплановано на 1 жовтня 2023 року. Водночас компанія обіцяє протягом двох тижнів після цього повернути гроші всім користувачам, термін підписки у яких закінчується після зазначеної дати.

Конкретна причина закриття GeForce Now в росії не уточнюється. У прес-релізі йдеться лише про те, що компанія "не може забезпечити ту якість сервісу, яку вона встановила для себе та яку очікують і заслуговують користувачі".