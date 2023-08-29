У Фінляндії за борги можуть конфіскувати арену, яка належить підсанкційним російським олігархам

Влада міста Гельсінкі, столиці Фінляндії, через невчасну сплату оренди може конфіскувати одну з найбільших арен в країні, яка належить російським олігархам, повідомляє Yle.

Останній внесок за оренду арени в сумі 100 тисяч євро виявився несплаченим. Орендну плату, як стверджує видання, мали сплатити в середині липня. Наступний платіж має бути здійснений у середині жовтня. Якщо кошти не надійдуть, арену доведеться конфіскувати.

Місцева влада не мала права взяти під свій контроль акції компанії, яка керує ареною, оскільки орендна плата за ділянку і податок на нерухомість сплачувалися вчасно.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що власниками арени є російські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, які внесені до списку санкцій через війну, розв'язану Росією в Україні.

Влада міста висловила сподівання, що у довгостроковій перспективі в арени з'явиться новий приватний власник.