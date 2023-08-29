Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Фінляндії за борги можуть конфіскувати арену, яка належить підсанкційним російським олігархам

 

Влада міста Гельсінкі, столиці Фінляндії, через невчасну сплату оренди може конфіскувати одну з найбільших арен в країні, яка належить російським олігархам, повідомляє Yle.

Останній внесок за оренду арени в сумі 100 тисяч євро виявився несплаченим. Орендну плату, як стверджує видання, мали сплатити в середині липня. Наступний платіж має бути здійснений у середині жовтня. Якщо кошти не надійдуть, арену доведеться конфіскувати.

Місцева влада не мала права взяти під свій контроль акції компанії, яка керує ареною, оскільки орендна плата за ділянку і податок на нерухомість сплачувалися вчасно.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що власниками арени є російські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, які внесені до списку санкцій через війну, розв'язану Росією в Україні.

Влада міста висловила сподівання, що у довгостроковій перспективі в арени з'явиться новий приватний власник.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5051
  0,1499
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4887  0,18 0,49 38,3013  0,19 0,48
EUR 40,6306  0,22 0,53 41,7081  0,20 0,47

Міжбанківський ринок на 25.08.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес