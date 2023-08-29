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АНАЛІТИКА

Глава Мінторгу США досягла певних домовленостей із Китаєм у перший день переговорів - ЗМІ

 

Однією з найважливіших цілей візиту міністра торгівлі США Джини Раймондо до Китаю є стабілізація відносин між двома країнами, які переживають період напруженості, зазначають світові ЗМІ.

У понеділок перед зустріччю з міністром комерції КНР Ван Веньтао Раймондо заявила: "Це складні відносини; це непрості відносини. Ми, звісно, будемо розходитися в думках щодо деяких питань, але я вірю, що ми зможемо досягти прогресу, якщо будемо прямими, відкритими і практичними".

Хоча за підсумками візиту не очікується проривних результатів, сторони в понеділок змогли вийти на певні домовленості, які, за оцінками ЗМІ, можуть привести до конкретного прогресу в майбутньому.

Зокрема, сторони створять нову робочу групу, яка обговорюватиме і прагнутиме вирішити комерційні, торговельні та інвестиційні розбіжності. Група збиратиметься двічі на рік на рівні заступників міністрів, її перше засідання відбудеться у Вашингтоні на початку 2024 року.

Було досягнуто домовленості про створення механізму перевірки, що включатиме забезпечення дотримання експортного контролю США, в надії зменшити "нерозуміння політики національної безпеки Сполучених Штатів".

Міністри домовилися проводити періодичні технічні обговорення щодо покращення захисту комерційної таємниці та конфіденційної ділової інформації, регулярно спілкуватися на міністерському рівні, включно з особистими зустрічами, принаймні щорічно.

Під час переговорів США висловили невдоволення впроваженими Китаєм обмеженнями для американських компаній, а також на експорт галію і германію.

Пекін, зі свого боку, теж висловив "серйозну стурбованість" щодо експортних тарифів на китайські товари, запроваджених за президента Дональда Трампа, які продовжують діяти за Джо Байдена.

Китайська сторона порушила питання і про запроваджені США обмеження на доступ до процесорних чипів та інших американських технологій, дискримінаційні субсидії та санкції щодо китайських компаній.

При цьому китайський міністр Ван Веньтао заявив, що надмірно широкі вимоги США до питань національної безпеки підривають торгівлю, чесну конкуренцію і глобальні ланцюги постачань.

За підсумками першого дня переговорів Раймондо сказала журналістам, що США "прихильні до прозорості у сфері дотримання норм експортного контролю", проте наголосила: "Ми не йдемо на компроміс і не ведемо переговорів з питань національної безпеки, але має бути діалог, під час якого ми підвищуємо прозорість".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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