Фінансові новини
- |
- 29.08.23
- |
- 11:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Таксі в Росії почали переводити на іранські автомобілі
09:51 29.08.2023 |
Російська служба таксі "Яндекс.Таксі" взяла в дослідну експлуатацію партію з 12 іранських седанів Iran Khodro Tara.
Про це пише російське видання "Известия" з посиланням на джерела.
За їхніми словами, машини для російського таксі були зроблені у спрощеній комплектації та з автоматичною коробкою передач. Вони є видозміненим Peugeot 301 і виробляються в Ірані з 2020 року найбільшим автоконцерном країни Iran Khodro.
Модель також з'явилася у внутрішньому класифікаторі "Яндекса" для поїздок у Москві в тарифі "економ" - це означає, що її фактично використовує хтось із водіїв, пояснило одне з джерел. Інший співрозмовник зазначив, що тестування такої дрібної партії не обов'язково призведе до більш масштабної закупівлі цих автомобілів.
"Поки що рано виписувати кредит довіри цим машинам", - пояснив він.
Представник "Яндекс.Таксі" повідомив "Известиям", що компанія веде переговори з усіма доступними на ринку автовиробниками і розглядає всі моделі машин, що потенційно підходять для галузі.
Як зазначає The Moscow Times, зіткнувшись із відсутністю звичних іномарок економ-класу та подорожчанням вітчизняних автомобілів на 80%, російські таксі розпочали пошук альтернатив.
Тим часом російський уряд готує повне переведення таксі на російські автомобілі. Таке рішення сприятиме "формуванню загальнофедерального технологічного суверенітету та стійкості вітчизняної транспортної мережі до санкційного тиску", вважають у комісії з транспорту Держради РФ.
Представники таксі розкритикували цю ідею. Наприкінці липня асоціація "Національна рада таксі" надіслала прем'єру Михайлу Мішустіну листа з проханням не примушувати бізнес купувати лише російські автомобілі. В асоціації попередили про зростання цін на перевезення та зниження транспортної доступності в країні.
Раніше повідомлялося, що вартість поїздки на таксі в Росії зросла до максимуму за останні 10 років (з 2014 по 2023 рік).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ідея з подвійним дном. Навіщо Зеленський вирішив прирівняти корупцію до держзради
|Кабмін ініціював видалення хабарників з Реєстру корупціонерів
|На Банковій задумали прирівняти масштабну корупцію до держзради та дати її розслідувати не лише НАБУ, а й СБУ
|Зеленський запропонує прирівняти корупцію до держзради
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Фінляндії за борги можуть конфіскувати арену, яка належить підсанкційним російським олігархам
|SEC назвала NFT цінними паперами у справі проти Impact Theory
|Глава Мінторгу США досягла певних домовленостей із Китаєм у перший день переговорів - ЗМІ
|Рамасвамі замість Трампа: головне про антиукраїнського кандидата, що набирає популярність у США
|Таксі в Росії почали переводити на іранські автомобілі
|Корейська Kia збудує новий завод у Казахстані замість Росії
Бізнес
|Маск компенсує понад 3,3 тис. інвесторів по $12,4 тис. за твіт п'ятирічної давності
|Rolls-Royce представив унікальний La Rose Noire Droptail
|У ЄС набуває чинності закон про цифрові послуги
|Snapdragon G Series — платформа Qualcomm для портативних консолей
|Nvidia продемонструвала приголомшливі можливості нової версії технології DLSS на прикладі горора Alan Wake 2
|Lamborghini представив концепт позашляховика Lanzador
|Acura презентувала перший електричний кросовер ZDX