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Корейська Kia збудує новий завод у Казахстані замість Росії
09:45 29.08.2023 |
Корейський автовиробник Kia Corporation побудує в Казахстані завод зі збирання машин, вкладе 90 млрд тенге ($195,3 млн).
Як ідеться в повідомленні казахстансього уряду, уряд Казахстану та Kia Corporation підписали установчі документи щодо створення в країні спільного підприємства Kia Qazaqstan, яке займатиметься будівництвом нового заводу Kia в Костанаї, супутньою появою першого в країні локалізаційного центру автопрому та підготовкою технічних фахівців нового формату, передає The Moscow Times.
Очікується, що виробництво Kia буде розпочато у Казахстані у 2025 році.
Пресслужба уряду окремо повідомила, що йдеться про виробництво автомобілів методом дрібновузлового складання, яке включає зварювання і фарбування.
Влада і компанія не повідомили, які саме моделі Kia передбачається збирати в Казахстані та в яких обсягах.
Як повідомлялося, південнокорейська корпорація Kia Corp. планує повністю закрити свій бізнес у Росії.
Kia збирала автомобілі на заводі у Санкт-Петербурзі, яким керувала інша корейська компанія Hyundai Motor. У квітні стало відомо, що Hyundai Motor Co планує піти з РФ та продати свої виробничі підприємства казахстанській компанії.
Hyundai Motor разом із дочірньою компанією Kia Corp входить до десятки найбільших світових автовиробників за обсягом продажів і виробляла в РФ близько 200 тис. автомобілів на рік - приблизно 4% її глобальних виробничих потужностей.
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