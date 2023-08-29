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АНАЛІТИКА

Найбільший аеропорт Лондона працюватиме з перебоями після збою у системі контролю руху

 

Технічний збій у системі управління повітряним рухом у Британії усунули, проте його наслідки вплинуть на роботу аеропортів також у вівторок, у тому числі найбільшого аеропорту Лондона "Хітроу".

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

У другій половині дня у понеділок, коли виникла проблема, скасували 232 рейси з Британії та 271 до Британії, що становить 8-9% усіх рейсів.

Внаслідок технічної помилки контролерам руху довелося вручну вносити плани польотів.

Міністр транспорту Марк Гарпер констатував, що попри вирішення проблеми, наслідки для нормальної роботи аеропортів відчуватимуться ще деякий час.

Аеропорт Гатвік повідомив, що у вівторок працюватиме за нормальним графіком, але пасажирам радять уточнити статус рейсу у своєї авіакомпанії.

Натомість аеропорт "Хітроу" попереджає, що протягом вівторка все ще очікуються значні проблеми.

"Технічну проблему усунули, але графіки досі серйозно порушені. Якщо ви мандруєте 29 серпня, сконтактуйте з вашою авіакомпанією до того, як їхати в аеропорт", - попереджають пасажирів.

Авіакомпанії також попередили клієнтів, що рейси можуть суттєво затримуватися.

Як повідомлялося, одразу після збою деякі люди просиділи по кілька годин вже у літаку на злітній смузі, доки фахівці з'ясовували, що робити далі.

У лютому цього року подібна ситуація сталася з пасажирами німецької авіакомпанії Lufthansa через глобальний збій в ІТ-системах.
 

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