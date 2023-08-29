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АНАЛІТИКА

Південна Корея надасть Україні майже 400 млн доларів допомоги

 

Південна Корея в наступному році надасть фінансову допомогу Україні в розмірі 520 млрд вон (394 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що згідно з фінансовим звітом Південної Кореї, Сеул у 2024 році надасть Україні пакет допомоги, який включатиме 98 млн доларів на відновлення та 196 млн на гуманітарну допомогу.

Також, 98 млн доларів південнокорейський уряд надасть через міжнародні організації.

Допомога Україні від Південної Кореї

Південна Корея - це великий експортер зброї. Країна досі виключала можливість відправки летального озброєння Україні, посилаючись на ділові зв'язки з Росією та вплив Москви на КНДР. Однак, за даними CNN, на початку липня Південна Кореянадала нелетальну допомогу Україні, яка бореться проти російської агресії.

Також, у травні Wall Street Journal писало, що Південна Корея направила в Україну сотні тисяч снарядів.

Варто зазначити, що в червні президент Південної Кореї Юн Сук Йоль зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві, і погодився надати пакет допомоги у галузі безпеки, гуманітарної допомоги та допомоги у відновленні в рамках Ініціативи миру та солідарності з Україною.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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