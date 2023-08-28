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Путін сказав прем'єру Індії, що на саміт G20 відправить замість себе Лаврова
23:31 28.08.2023 |
Російський президент Владімір Путін не буде особисто присутній на саміті G20 у Делі.
Про це повідомило російське агентство "Интерфакс", посилаючись на заяву канцелярії індійського прем'єра Нарендри Моді, пише "Європейська правда".
За повідомленням, Путін сказав прем'єр-міністру Індії Моді в телефонній розмові, що на зустрічі 9 і 10 вересня РФ представлятиме міністр закордонних справ Сергєй Лавров.
У повідомленні зазначено, що Моді "висловив розуміння у зв'язку з цим рішенням".
Під час пандемії у 2020 і 2021 роках Путін брав участь у зустрічах G20 через відеоконференцію. Він також відмовився брати участь у заході 2022 року на Балі, де світові лідери засудили його збройне вторгнення до України.
На початку серпня західні ЗМІ з посиланням на джерела у Кремлі писали, що Путін не виключає особистої появи на саміті "двадцятки".
Раніше стало відомо, що Путін не поїде на Генасамблею ООН у вересні, а делегацію Росії очолить Лавров, який уже відвідував Нью-Йорк цього квітня під час головування Москви в Раді безпеки.
Путін вже не поїхав на саміт БРІКС у Південній Африці, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт у зв'язку з незаконним вивезенням дітей з України.
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