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Прибуток великих промпідприємств Китаю впав на 15,5% у січні-липні
17:51 28.08.2023 |
Сукупний прибуток великих промислових компаній Китаю в січні-липні 2023 року скоротився на 15,5% порівняно з тим самим періодом попереднього року - до 3 трлн 943,98 млрд юанів ($541 млрд), повідомило Державне статистичне управління.
До великих ДСУ відносить промпідприємства з річною виручкою понад 20 млн юанів.
Спад було відзначено у 28 галузях із 41. Зокрема впав прибуток представників чорної та кольорової металургії, нафтогазової галузі, виробників нафтопродуктів і хімічної продукції, а також компаній сільськогосподарської галузі.
Прибуток великих державних промпідприємств у січні-липні скоротився на 20,3%, приватних компаній - на 10,7%.
У липні сукупний прибуток великих промислових компаній КНР зменшився на 6,7%.
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