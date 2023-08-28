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АНАЛІТИКА

Прибуток великих промпідприємств Китаю впав на 15,5% у січні-липні

 

Сукупний прибуток великих промислових компаній Китаю в січні-липні 2023 року скоротився на 15,5% порівняно з тим самим періодом попереднього року - до 3 трлн 943,98 млрд юанів ($541 млрд), повідомило Державне статистичне управління.

До великих ДСУ відносить промпідприємства з річною виручкою понад 20 млн юанів.

Спад було відзначено у 28 галузях із 41. Зокрема впав прибуток представників чорної та кольорової металургії, нафтогазової галузі, виробників нафтопродуктів і хімічної продукції, а також компаній сільськогосподарської галузі.

Прибуток великих державних промпідприємств у січні-липні скоротився на 20,3%, приватних компаній - на 10,7%.

У липні сукупний прибуток великих промислових компаній КНР зменшився на 6,7%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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