Прибуток великих промпідприємств Китаю впав на 15,5% у січні-липні

Сукупний прибуток великих промислових компаній Китаю в січні-липні 2023 року скоротився на 15,5% порівняно з тим самим періодом попереднього року - до 3 трлн 943,98 млрд юанів ($541 млрд), повідомило Державне статистичне управління.

До великих ДСУ відносить промпідприємства з річною виручкою понад 20 млн юанів.

Спад було відзначено у 28 галузях із 41. Зокрема впав прибуток представників чорної та кольорової металургії, нафтогазової галузі, виробників нафтопродуктів і хімічної продукції, а також компаній сільськогосподарської галузі.

Прибуток великих державних промпідприємств у січні-липні скоротився на 20,3%, приватних компаній - на 10,7%.

У липні сукупний прибуток великих промислових компаній КНР зменшився на 6,7%.