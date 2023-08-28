Франція підтримає військові дії ЕКОВАС у Нігері, якщо буде ухвалено таке рішення, - Макрон

Франція підтримує дипломатичні дії Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) у Нігері, готова підтримати і військові дії, заявив президент Франції Еммануель Макрон у понеділок на конференції французьких послів.

"Ми маємо твердо продовжувати нашу політику... Ми не визнаємо путчистів. Ми підтримуємо президента (Мохамеда Базума - ІФ-У), який не подав у відставку, і зберігаємо наші зобов'язання перед ним. І ми підтримуємо дипломатичні дії ЕКОВАС, а якщо воно так вирішить, то підтримаємо і військові", - сказав Макрон.

За його словами, проблеми населення Нігеру сьогодні пов'язані з путчистами, які наразили країну на небезпеку, тому що вони відмовилися від боротьби проти тероризму, від економічно вигідної для неї політики і втрачають все міжнародне фінансування, що допомагало вибратися з бідності.

"Я вважаю, що наша політика (щодо Нігеру - ІФ-У) правильна. Вона ґрунтується на мужності президента (Мохамеда) Базума, на відповідальних діях наших дипломатів, нашого посла в країні, який залишається там, попри тиск і всі заяви незаконної влади, завдяки зобов'язанням наших сил безпеки і наших військових", - заявив Макрон.

Раніше путчистський режим Нігеру, який прийшов до влади внаслідок перевороту 26 липня, зажадав від посла Франції Сільвена Ітте залишити країну протягом 48 годин, повідомлялося в комюніке нігерійського МЗС, оприлюдненому 25 серпня.

У документі йшлося про те, що, зважаючи на "відмову посла Франції в Ніамеї відповісти на запрошення для бесіди 25 серпня 2023 року" до міністерства закордонних справ "та інші дії французького уряду, які суперечать інтересам Нігеру", влада "вирішила відкликати свій агреман пану Сільвену Ітте і зажадати, щоб він залишив нігерівську територію протягом 48 годин".

У Парижі у відповідь заявили, що ознайомилися з вимогами військових. При цьому в МЗС Франції не стали повідомляти, чи згодні відкликати посла: у міністерстві пояснили, що у путчистів, на думку французької сторони, немає законного права вимагати від'їзду голови французької дипмісії.