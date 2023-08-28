США і Китай домовилися про діалог щодо експортного контролю

Сполучені Штати і Китай домовилися про початок діалогу щодо обміну інформацією про дотримання експортного контролю і створення нової офіційної робочої групи з комерційних питань.

Про це заявило Міністерство торгівлі США, пише Reuters.

Після зустрічей між міністром торгівлі США Джиною Раймондо і міністром торгівлі Китаю Ван Веньтао, обмін думками забезпечить "платформу для зменшення непорозумінь щодо політики національної безпеки США", зазначила Раймондо.

"Ми не йдемо на компроміс і не ведемо переговори з питань національної безпеки. Крапка", - додала вона.

За словами Раймондо, 29 серпня в Міністерстві торгівлі в Пекіні відбудеться перша особиста зустріч в рамках обміну інформацією з експортного контролю на рівні помічників міністрів.

"Сполучені Штати зобов'язуються бути прозорими щодо нашої стратегії забезпечення дотримання експортного контролю", - сказала вона. "Щоб показати вам, наскільки це реально, завтра в Пекіні відбудеться перша зустріч в рамках нового обміну інформацією. Ми не гаємо часу", - сказала Реймондо.

Раніше Китай критикував зусилля США щодо блокування доступу Китаю до передових напівпровідників за допомогою експортного контролю, але Раймондо заявила, що ці питання не підлягають обговоренню.

Цього місяця Білий дім вирішив почати забороняти деякі американські інвестиції в чутливі технології в Китаї і планує незабаром завершити масштабні експортні обмеження на передові напівпровідники, прийняті в жовтні.

Раніше цього року Раймондо зазначила, що внесла понад 200 китайських компаній до списку експортного контролю США і неодноразово заявляла, що не проти використовувати свої повноваження в разі потреби.

Нова робоча група з комерційних питань - це консультаційний механізм за участю американських і китайських урядовців та представників приватного сектору "для пошуку рішень з питань торгівлі та інвестицій, а також для просування комерційних інтересів США в Китаї", додала вона.

Робоча група збиратиметься двічі на рік на рівні віце-міністрів, причому перша зустріч відбудеться в США на початку 2024 року.