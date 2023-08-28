Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ВМС Китаю протестували найпотужнішу у світі гармату Гаусса

ВМС Китаю протестували найпотужнішу у світі гармату Гаусса

 

Військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю провели випробування найпотужнішої у світі гармати Гаусса. Електромагнітна установка здатна запускати снаряди з дуже високою швидкістю, не втрачаючи точності. Одразу зазначимо, що на фото вище показано американський рейкотрон.

Китайські вчені, які брали участь у проєкті, повідомляють, що електромагнітна пускова установка змогла розігнати снаряд вагою 124 кг до 700 км/год. Причому такої швидкості вдалося досягти менш ніж за 0,05 секунди.

У проведеному тесті використовували найважчий із відомих боєприпасів для гармат Гаусса. При цьому китайські вчені та військові поки що не розкривають інформацію про дальність пуску та інші деталі випробування.


Гармата Гаусса являє собою різновид електромагнітного прискорювача маси. Ствол створений з діелектрика і встановлений всередині соленоїда. При подачі електричного струму в соленоїді формується електромагнітне поле, яке розганяє снаряд.

Китайські вчені вважають, що електромагнітні пускові установки мають велике майбутнє. Їхніми перевагами перед традиційною ствольною артилерією є висока швидкість, невеликі витрати та швидка підготовка.

Зараз Китай працює над ще потужнішою гарматою Гаусса. Очікується, що нова електромагнітна пускова установка зможе вражати цілі на відстані понад 100 км, розганяючи снаряд до 3600 км/год (майже 3 Маха).
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5051
  0,1499
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 11:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6732  0,10 0,27 38,4871  0,13 0,34
EUR 40,8482  0,13 0,33 41,9050  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на 25.08.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес