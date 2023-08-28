ВМС Китаю протестували найпотужнішу у світі гармату Гаусса

Військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю провели випробування найпотужнішої у світі гармати Гаусса. Електромагнітна установка здатна запускати снаряди з дуже високою швидкістю, не втрачаючи точності. Одразу зазначимо, що на фото вище показано американський рейкотрон.

Китайські вчені, які брали участь у проєкті, повідомляють, що електромагнітна пускова установка змогла розігнати снаряд вагою 124 кг до 700 км/год. Причому такої швидкості вдалося досягти менш ніж за 0,05 секунди.

У проведеному тесті використовували найважчий із відомих боєприпасів для гармат Гаусса. При цьому китайські вчені та військові поки що не розкривають інформацію про дальність пуску та інші деталі випробування.





Гармата Гаусса являє собою різновид електромагнітного прискорювача маси. Ствол створений з діелектрика і встановлений всередині соленоїда. При подачі електричного струму в соленоїді формується електромагнітне поле, яке розганяє снаряд.

Китайські вчені вважають, що електромагнітні пускові установки мають велике майбутнє. Їхніми перевагами перед традиційною ствольною артилерією є висока швидкість, невеликі витрати та швидка підготовка.

Зараз Китай працює над ще потужнішою гарматою Гаусса. Очікується, що нова електромагнітна пускова установка зможе вражати цілі на відстані понад 100 км, розганяючи снаряд до 3600 км/год (майже 3 Маха).



