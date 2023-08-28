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Мішель закликав ЄС підготуватись до розширення до 2030 року
16:51 28.08.2023 |
Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року.
Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на форумі в словенському курортному місті Блед у понеділок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Я вважаю, що до 2030 року ми повинні бути готові до розширення. Це означає, що наступний довгостроковий бюджет ЄС повинен включати наші спільні цілі. Це амбітно, я знаю, але необхідно. Це свідчить про те, що ми налаштовані серйозно", - сказав Мішель.
За його оцінками, встановлення терміну дасть трансформаційний поштовх реформам, викличе інтерес, інвестиції та краще розуміння.
"Вікно можливостей відчинене, ми повинні діяти... Розширення більше не мрія. Час рухатися вперед. Попереду потрібно виконати багато роботи, це буде складно", - додав він.
Мішель зауважив, що лідери ЄС обговорять розширення на своїх наступних самітах.
"Ми займемо позицію щодо відкриття переговорів з Україною та Молдовою, і, я також очікую, з Боснією та Герцеговиною. Грузія також повернеться на стіл обговорення", - зазначив Мішель.
Мішель виступив із програмною промовою на форумі, який зібрав усіх лідерів Західних Балкан.
Перед присутніми лідерами він підкреслив, що розширення ЄС є і залишатиметься процесом, заснованим на заслугах, оскільки членство в ЄС несе як обов'язки, так і переваги.
Раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.
Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.
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