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АНАЛІТИКА

Ердоган планує зустрітися з Путіним 8 вересня, щоб обговорити «зернову угоду» - Bloomberg

 

Зустріч президентів Туреччини й Росії Реджепа Таїпа Ердогана й Владіміра Путіна може відбутись наступної п'ятниці, 8 вересня, на російській території.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від двох турецьких посадовців, пише "Європейська правда".

Джерела Bloomberg стверджують, що Ердоган може поїхати до Путіна перед тим, як вирушити до Індії на саміт "Групи двадцяти" у Нью-Делі. Очікується, що ключовою темою переговорів турецького та російського президентів у РФ стане Чорноморська зернова ініціатива, з якої Москва вийшла в липні.

Раніше очікували візиту Путіна до Анкари. В середині місяця неофіційно ширилися чутки, що він може відбутися "найближчими днями".

Раніше в понеділок речник Кремля Дмитрій Пєсков підтвердив журналістам, що зустріч Ердогана й Путіна "відбудеться найближчим часом", пообіцявши надати деталі пізніше.

Минулого тижня міністри закордонних справ України і Туреччини Дмитро Кулеба й Хакан Фідан у Києві обговорили відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.
 

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