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Париж стане першою європейською столицею без прокатних електросамокатів
14:32 28.08.2023 |
З 1 вересня у столиці Франції не можна буде скористатися сервісами прокату електросамокатів. Таким чином Париж стане першою європейською столицею без прокатних електроскутерів.
Як і очікувалось, паризька міська влада не стала продовжувати контракти з трьома операторами самокатів у місті - каліфорнійським Lime, амстердамським Dott і берлінським Tier.
Як пише Le Figaro, з вулиць заберуть приблизно 15 тисяч електросамокатів.
Референдум проти самокатів
На початку квітня жителі Парижа на референдумі переважною більшістю голосів підтримали заборону прокатних електросамокатів на вулицях міста. За проголосували 89 відсотків учасників. Проте це голосування піддавалось критиці через низьку явку: у ньому взяли участь лише 7,46 відсотка парижан.
Заборона не торкнеться власників електросамокатів. За даними французького міністерства транспорту, минулого року по всій країні продали 700 тисяч таких скутерів. На орендованих самокатах французи щодня здійснюють близько 100 тисяч поїздок у приблизно 200 населених пунктах країни.
Де і чому забороняють електроскутери
Референдум у Парижі організували за ініціативою мерки міста Анн Ідальго. Значним аргументом на користь заборони стала низка смертельних аварій, що продемонструвала небезпеку цих транспортних засобів, якими дозволяється користувати дітям від 12 років.
У 2020 році до заборони електросамокатів вдався Монреаль.
Також заборону на прокат наклала у 2020 році міська влада Копенгагена, але за рік її скасували, посиливши натомість правила користування.
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