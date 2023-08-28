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Словаччина відмовилася від російського палива для АЕС
12:29 28.08.2023 |
Словаччина відмовилася від російського ядерного палива на користь американської Westinghouse. Ще одним постачальником може стати Франція.
Як пише Euractiv, за підсумками тендеру словацька компанія Slovenské elektrárne забезпечила постачання лише за рахунок західної альтернативи, передає The Moscow Times.
На АЕС припадає 55% словацької електрогенерації, їх єдиним постачальником був ТВЕЛ - паливний підрозділ "Росатому". У березні 2022 року Словаччина отримала з Росії паливо для атомних реакторів двох своїх станцій на період до кінця 2023 року.
Тоді ж Словаччина оголосила, що розпочинає пошуки західних постачальників. Тепер паливом її забезпечуватиме шведський підрозділ американської Westinghouse.
"Знаходження іншого постачальника ядерного палива для наших електростанцій - важливий крок у зміцненні енергобезпеки Словаччини. АЕС - важлива частина енергобалансу нашої країни, тому я вважаю, що для їхньої стабільної роботи критично важливо забезпечити диверсифікацію постачання", - заявив генеральний директор Slovenské elektrárne Браніслав Стрічек.
Після відповідної сертифікації нове паливо надійде, за його словами, протягом року.
Slovenské elektrárne також має намір домовитися щонайменше ще з одним постачальником, зазначає Euractiv. Ним може стати французька Framatom - у травні компанії підписали протокол про співпрацю.
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