«Талібан» заборонив жінкам Афгіністану відвідувати національний парк

"Талібан" заборонив жінкам Афганістану відвідувати національний парк Банд-е-Амір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Виконуючий обов'язки міністра пороків та чеснот Мохаммад Халід Ханафі заявив, що "огляд визначних пам'яток не є обов'язковим для жінок". Тож міністерство розширило список місць, які не можна відвідувати жінкам, додавши до нього парк Банд-е-Амір.

Причиною ж стало те, що жінки, що відвідують парк, нібито не дотримуються належного способу носіння хіджабу.

Утиски жінок після приходу "Талібану"

15 серпня 2021 року таліби оголосили про встановлення контролю над усією територією Афганістану, а через два тижні президент США Джо Байден оголосив про завершення виведення своїх військ з Афганістану.

З тих пір влада "Талібану" систематично посилює обмеження щодо прав жінок. Наприклад, жінкам по всій країні заборонили відвідувати приватні та державні університети, а також працювати за багатьма професіями.

Дівчаткам заборонили відвідувати середню та старшу школу. Жінкам також заборонено відвідувати парки та спортзали, їх зобов'язали носити одяг із голови до п'ят у громадських місцях.