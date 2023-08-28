Вплив санкцій: у ЄС назвали обсяги падіння імпорту з РФ

Торік імпорт із Росії до країн Євросоюзу впав на 58 відсотків, а в першому кварталі цього року скорочення перевищило 75 відсотків, заявив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у блозі під назвою "Так, санкції проти Росії працюють", опублікованому

у суботу, 26 серпня, на сайті зовнішньополітичної служби ЄС.

Європейські санкції чинять "сильний, відчутний вплив на російську економіку", попри величезні доходи від нафти і газу, які Росія використовувала як буфер у перший рік вторгнення, пише Боррель. Єврофункціонер переконаний, що з часом наслідки обмежень лише посилюватимуться.

Зниження імпорту з Росії в ЄС майже на 60 відсотків Боррель назвав "безпрецедентним". За його даними, найсильніше падіння простежувалося в поставках заліза, сталі, дорогоцінних металів і деревини. У першому кварталі 2023 року імпорт неенергетичних товарів скоротився більш ніж на 75 відсотків, а енергетичних товарів - на 80 відсотків, повідомив Боррель.

Експорт з ЄС до Росії скоротився за підсумками минулого року на 52 відсотки, продовжив Боррель. Продаж з Євросоюзу товарів подвійного призначення скоротився на 78 відсотків, стверджує очільник європейської дипломатії. Водночас у середньому на 10 відсотків скоротився експорт і в галузях, яких не торкнулися санкції: фармацевтиці, продуктах харчування та сільському господарстві.

Постачання в РФ товарів в обхід санкцій

Після запровадження санкцій ЗМІ неодноразово повідомляли про схеми для обходу обмежень, до яких вдається Росія, щоб отримувати західні товари, зокрема подвійного призначення. Так, з травня 2022 року по кінець червня 2023 року в Росію було поставлено авіаційних запчастин західного виробництва не менше ніж на 1,2 мільярда доларів США, повідомляло днями агентство новин Reuters із посиланням на дані митниці.

Наприкінці липня російське видання "Верстка", вивчивши закриті дані митної статистики РФ, повідомило

, що Росія через Китай, Індію, Туреччину, ОАЕ та інші країни постачає практично будь-які іноземні товари.

У червні 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ракетах, якими Росія обстрілює країну, виявили компоненти із західних країн, отримані Росією вже після початку вторгнення.