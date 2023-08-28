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Після зустрічі з послом РФ. Сербія відхрестилася від декларації Кримської платформи
08:37 28.08.2023 |
Новини про приєднання Сербії до Кримської платформи є нібито "мініпулятивними". А сама країна взагалі не підтримує декларацію Кримської платформи.
Про це розповів міністр закордонних справ Івіц Дачич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politika.
"Є маніпуляції, пов'язані з так званою Кримською платформою, до якої нібито приєдналася Сербія... Прем'єр-міністр брала участь у цій зустрічі через відеозвернення, але ми не схвалювали текст декларації, тому що він виходить за рамки, які є прийнятними для нас", - сказав Дачич.
Міністр додав, що Сербія засуджує порушення територіальної цілісності України і говорить про необхідність захисту територіальної цілісності на міжнародних майданчиках.
Кримська платформа
Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба на відкритті саміту 23 серпня оголосив, що цього року до нього вперше приєдналася Сербія. З дистанційним зверненням виступала прем'єрка Ана Брнабич.
Вона передала співчуття від Сербії у зв'язку зі стражданнями, через які доводиться проходити українцям. "Ми повністю підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України, і ми послідовно демонстрували цю позицію у міжнародних організаціях", - заявила прем'єрка.
Позиція Сербії щодо війни в Україні
Президент Сербії Олександр Вучич сказав, що його країна не проти продажу зброї посередникам, які можуть надалі передати її Україні для боротьби проти російської агресії. Раніше американські ЗМІ з посиланням на секретні документи Пентагону повідомили, що Сербія погодилася чи вже відправила зброю Україні.
Нещодавно депутати сербського парламенту більшістю голосів звільнили міністра економіки Раде Басту, який закликав уряд приєднатися до санкцій проти Росії.
У вівторок президент України Володимир Зеленський в Афінах провів зустріч зі своїм сербським колегою Олександром Вучичем. Лідери, зокрема, обговорили ситуацію в Україні та Косово.
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