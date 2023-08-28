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АНАЛІТИКА

Найбільший у світі авіаносець USS Gerald R. Ford прибув до Антальї

 

Найбільший у світі авіаносець USS Gerald R. Ford прибув до порту QTerminals в Антальї (Туреччина), повідомило агентство Anadolu в неділю.

Зазначається, що авіаносець Військово-морських сил США прибув у порт Антальї з 4500 членами екіпажу.

Раніше USS Gerald R. Ford і новітній флагман ВМС Туреччини десантний корабель TCG Anadolu провели спільні навчання в Середземному морі.

У Посольстві США в Туреччині заявили: "Цей візит до порту є четвертою зупинкою корабля під час його перебування в зоні дій ВМС США в Європі (NAVEUR) і дає можливість зміцнити міцне партнерство між США й Туреччиною". У рамках своїх минулих відвідувань портів під час розгортання військовий корабель США USS Gerald R. Ford відвідав Норвегію, Хорватію, Грецію.

Повідомляється, що раніше кораблі ВМС Туреччини (TCG) Anadolu, Goksu, Gediz, Imbat, Meltem, Burakreis і літаки Військово-повітряних сил F-16s, KC-135s, P-72s провели серію скоординованих заходів із кораблем USS Gerald R. Ford. Навчання проводилися "для підвищення оперативної сумісності партнерів і демонстрації прихильності безпеці в Середземномор'ї".

У Посольстві США наголосили, що ВМС США регулярно проводять навчання з Туреччиною, відправивши свій найбільший авіаносець в Анталію лише через кілька днів після того, як командний корабель Шостого флоту США USS Mount Whitney відвідав Стамбул, а ракетний крейсер USS Normandy відвідав Аксаз.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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