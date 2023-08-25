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АНАЛІТИКА

Франція та ЄС витратять 200 млн євро на знищення надлишкових запасів вина

 

Уряд Франції у п'ятницю оголосив про виділення 200 мільйонів євро з фонду Євросоюзу для утилізації надлишкового виробництва вина, аби стримати цінові коливання й підтримати виробників, які позбавляються доходів через падіння попиту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Основні виноробні регіони Франції, насамперед знамените Бордо, потерпають через падіння попиту на їхню продукцію у країні та світі, зокрема, Китаї, а також через зростання вартості життя й наслідків пандемії коронавірусу.

Падіння попиту на вино призвело до перевиробництва, різкого падіння цін і серйозних фінансових труднощів для кожного третього винороба в Бордо. Раніше повідомлялось, що в регіоні винороби збираються позбутися тисяч гектарів виноградників через скорочення попиту і труднощі, зумовлені змінами клімату.

Французький міністр сільського господарства Марк Фесно у п'ятницю оголосив, що фонд ЄС у розмірі 160 мільйонів євро, призначений для утилізації вина, уряд Франції збільшив до 200 мільйонів євро.

Ці кошти спрямують "на те, щоб зупинити обвал цін і щоб винороби могли знову знайти джерела доходу". Водночас Фесно застеріг, що виноробна галузь повинна "пристосовуватись до змін".

Спирт, отриманий після утилізації вина, планують продати компаніям для виробництва непродовольчих товарів - як-то дезінфекційних засобів для рук, мийних засобів і парфумерії.

Як нагадує AFP, подібна ситуація з перевиробництвом вина сколихнула Європу в середині 2000-х років. Тоді ЄС був змушений реформувати аграрну політику, аби зменшити масове перевиробництво вина, яке стимулювалося власними субсидіями.
 

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