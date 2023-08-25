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АНАЛІТИКА

Росія вимагає від міжнародних компаній все більших знижок для продажу бізнесу, – Reuters

 

Російська влада вимагає від компаній, які намагаються піти з Росії, все більших знижок при продажі активів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

Раніше Москва вимагала від продавців дисконту на рівні 50% від оцінки активу, а також сплати внеску до російського бюджету у розмірі не менше 10% ціни.

Але зараз російська влада почала вимагати додаткових знижок. За словами одного із співрозмовників агентства, урядова комісія відхиляє деякі угоди, обґрунтовуючи це тим, що оцінка вартості активів має бути на 20-30% нижчою. Це гальмує продажі та змушує компанії шукати альтернативи, пояснив співрозмовник Reuters.

Інший співрозмовник додає, що найвищий ризик блокування російською владою у угод вартістю понад $100 млн.

За підрахунками Reuters, через вимоги російської влади збитки міжнародних компаній вже перевищили $80 млрд через списання активів та втрачену вигоду. Серед компаній, які ведуть переговори про продаж російських активів, - Veon, "Яндекс" та італійський банк Intesa Sanpaolo.

Як повідомлялося, сьогодні нідерландський пивоварний концерн Heineken оголосив про продаж своїх активів у Росії за символічний 1 євро, визнавши збиток внаслідок неї на суму 300 млн євро.

Пришвидшити завершення угоди на невигідних для Heineken умовах могла ситуація з їхнім конкурентом Carlsberg.

Наприкінці червня данський пивоварний концерн Carlsberg Group підписав угоду про продаж свого російського бізнесу і очікував дозволу влади РФ для її завершення.

Однак 16 липня російський президент Владімір Путін доручив передати у тимчасове управління активи Carlsberg - 100% акцій компанії "Балтика" - "Росімущєству". Після цього керівником "Балтики" призначили Таймураза Боллоєва, який керував цим підприємством до 2004 року. У 2005 році Боллоєв заснував "БТК груп" - виробника професійного одягу, з 2012 року ця компанія стала єдиним постачальником обмундирування для російської армії. За даними Financial Times, Боллоєв також близький до друга Путіна мільярдера Юрія Ковальчука, який виявляв інтерес до "Балтики".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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