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АНАЛІТИКА

Китай збільшив імпорт обладнання для випуску чіпів до рекорду - FT

 

Китай збільшив імпорт обладнання для виробництва напівпровідникових компонентів до рекордного рівня напередодні набуття чинності експортними обмеженнями з боку Японії та Нідерландів, пише газета Financial Times.

Згідно з даними Головного митного управління КНР, обсяг імпорту обладнання для випуску чіпів у червні та липні становив приблизно $5 млрд, що на 70% вище за показник за той самий період минулого року ($2,9 млрд).

Основну частину обладнання Китай закупив у Нідерландах і Японії. Ці дві країни в січні поточного року заявили, що приєднаються до експортних обмежень США щодо КНР у сфері напівпровідникового обладнання.

У Японії ці обмеження набувають чинності 23 липня, у Нідерландах - 1 вересня. Після початку їх дії покупцям обладнання доведеться отримувати спеціальні ліцензії від урядів цих країн.

Як зазначає FT, збільшення імпорту обладнання для випуску чипів показує, що Китай хоче уникнути будь-яких збоїв у реалізації своїх планів із розширення виробництва напівпровідникових компонентів.

"Це одна з відповідей Китаю на експортні обмеження, запроваджені Нідерландами і Японією, - зазначає віцепрезидент тайванської аналітичної компанії Isaiah Research Люсі Чень. - Пекін створює запаси обладнання заздалегідь, щоб звести нанівець потенційні проблеми в ланцюжках постачань".

Імпорт Китаєм нідерландського обладнання для виробництва чипів у червні та липні зріс удвічі порівняно з травнем завдяки збільшенню постачань ASML Holding NV, зазначають джерела FT у галузі.

Головний виконавчий директор ASML Петер Веннінк заявив під час телефонної конференції для інвесторів минулого місяця про високий попит на обладнання, призначене для випуску не надто передових чипів, із боку китайських покупців.

Імпорт з Японії також зріс. Окрім того, було відзначено підвищення постачань до Китаю обладнання для випуску чіпів із Сінгапуру і Тайваню, зазначає FT.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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