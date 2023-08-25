Heineken продав свої активи у Росії

Нідерландський пивоварний концерн Heineken оголосив про продаж своїх активів у Росії. Покупцем став найбільший місцевий виробник парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції в аерозольній упаковці група "Арнест".

Як пише російський Forbes, Heineken завершив операцію з продажу своїх активів, отримавши всі необхідні схвалення.

Ціна купівлі 100% акцій Heineken у Росії (ТОВ "Об'єднані пивоварні Хейнекен") склала 1 євро. Угода також зобов'язує покупця погасити внутрішньогрупову заборгованість російського бізнесу перед Heineken у розмірі 100 млн євро.

У Heineken визнали, що "угода спричинить очікуваний загальний сукупний збиток у розмірі 300 млн євро".

Логотипу чи назви Heineken у майбутньому не буде. Юридичний процес із зміни назви може тривати кілька місяців.

У межах угоди новому власнику перейдуть всі активи Heineken, що залишилися в Росії, включаючи сім пивоварних заводів. На них протягом пів року буде припинено виробництво пива під брендом Amstel (бренд Heineken було виведено з Росії у 2022 році).

При цьому покупець на три роки збереже ліцензії для низки регіональних брендів, які необхідні для безперервності бізнесу та схвалення угоди. У пресслужбі Heineken підкреслили, що компанія не буде надавати підтримку цим брендам і отримувати будь-які доходи, роялті чи дивіденди з Росії.

У Heineken наголосили, що працівники пивоварень, які перейшли новому власнику, не втратять робочих місць - група "Арнест" надала гарантії зайнятості на найближчі три роки їхнім 1800 співробітникам.

Нагадаємо, Heineken оголосила про плани продати бізнес у березні 2022 року. Компанія повідомляла, що досі всі її пивоварні в РФ продовжать роботу, а співробітники - отримувати зарплату до кінця 2022 року.

Компанія працювала на російському ринку з 2002 року, коли купила першу броварню в Санкт-Петербурзі. Heineken належить сім пивоварень у країні. У Росії вона виробляє пиво під марками Strongbow, "Охота", "Три Ведмеді", "Бочкарьов", "Жигулівське" та інші.