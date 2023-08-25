Трамп був заарештований і відразу ж випущений із в'язниці під заставу

Колишній президент США Дональд Трамп прибув увечері в четвер, 24 серпня, до в'язниці округу Фултон штату Джорджія, щоб здатися владі й відбути формальну процедуру арешту у справі про втручання у вибори. Трансляцію здачі Трампа владі вів у прямому ефірі телеканал CNN.

Експрезидента тимчасово заарештували й помістили у в'язницю. Дональду Трампу закидають спробу незаконним шляхом змінити результат президентських виборів 2020 року в Джорджії.Крім нього, обвинуваченими у справі проходять 18 його соратників. Серед них - колишній глава президентської адміністрації Марк Медоуз і ексмер Нью-Йорка Рудольф Джуліані.

Шериф округу Фултон Пет Лабат раніше заявляв, що всі 19 обвинувачених у справі про втручання у вибори відбуватимуть ту саму процедуру, що й усі інші обвинувачені в кримінальних справах в окрузі, включно зі зняттям відбитків пальців і фотографуванням.

Під вартою експрезидент пробув менше ніж пів години

Дональда Трампа внесли в облікові списки в'язниці під номером P01135809, на сайті з'явився запис із його даними. Згідно з опублікованою інформацією, зріст політика становить приблизно 190 см, вага - близько 97,5 кг.

Процедура арешту, як і передбачалося, була швидкою, оскільки раніше представники колишнього американського лідера домовилися про його звільнення під заставу у 200 тисяч доларів (близько 185 тисяч євро). Уже приблизно за 20 хвилин Трамп залишив в'язницю і попрямував в аеропорт Атланти.

Трамп назвав свій арешт "пародією на правосуддя" й повернувся в соцмережу X

Виступаючи перед журналістами після арешту, Дональд Трамп заявив, що це був "дуже сумний день для Америки". "Те, що сталося тут, - це пародія на правосуддя, - сказав він. - Я не зробив нічого поганого", - цитує AFP.

Політик також розмістив у соцмережі X (колишній Twitter) так званий магшот - офіційне тюремне фото - з написом "Втручання у вибори" і посиланням на сайт своєї виборчої кампанії. Тим самим Трамп став першим за всю історію Сполучених Штатів колишнім або чинним президентом, у якого є магшот.

Цей допис - перший в X-акаунті Трампа з січня 2021 року. Навіть після розблокування його X-акаунта восени 2022 року експрезидент зберігав мовчання на цій платформі. Натомість він активно користувався створеною на його замовлення копією Twitter - платформою Truth Social.

До і під час його перебування в Білому домі Twitter був найважливішим рупором Трампа. До того, як його заблокували, він мав там понад 80 мільйонів підписників. У нинішній передвиборчій кампанії Трампу може стати в пригоді ширше охоплення аудиторії в Інтернеті, пише dpa. На Truth Social у нього лише шість мільйонів підписників, на X - понад 86 мільйонів, попри тривале мовчання. Його допис там вподобали сотні тисяч разів за дуже короткий час.

Проти Трампа відкрито вже чотири кримінальні справи

Проти Дональда Трампа відкрито вже чотири кримінальні справи, за якими йому висунуто загалом 91 обвинувачення. Крім справи про порушення на виборах у Джорджії, на Трампа заведено справи про незаконне поводження із таємними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

На тлі кримінального переслідування Трамп продовжує свою кампанію для участі у виборах президента США 2024 року і є фаворитом у боротьбі за номінацію на пост глави держави від Республіканської партії. Навіть якщо його визнають винним за будь-яким зі звинувачень і відправлять до в'язниці, це не позбавить його права балотуватися в президенти США.