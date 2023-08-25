Байден і Зеленський обговорили можливості прискорення поставок Україні F-16

Президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорили можливості прискорення постачання винищувачів F-16 Києву, повідомив Білий дім.

"Президенти Байден і Зеленський обговорили (...) питання прискорення процесу схвалення передачі іншими країнами F-16 Україні після завершення навчання (пілотів - ІФ-У) для підвищення її обороноздатності", - ідеться в повідомленні.

Вони також торкнулися теми початку підготовки українських льотчиків у США, зазначили в адміністрації американського президента.

Байден укотре підтвердив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно".

У четвер представник Пентагону Пет Райдер заявив, що США в жовтні почнуть тренувати у себе українців пілотування винищувачів F-16, але до цього у вересні влаштують для них курси англійської мови.

У Міноборони США також повідомили, що Вашингтон продовжить активні консультації з Данією, Нідерландами та іншими європейськими союзниками щодо проведення цих тренувань.

Минулого тижня радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США готові схвалити передачу Україні F-16 від третіх країн після навчання українських льотчиків.