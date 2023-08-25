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Байден і Зеленський обговорили можливості прискорення поставок Україні F-16
09:14 25.08.2023 |
Президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорили можливості прискорення постачання винищувачів F-16 Києву, повідомив Білий дім.
"Президенти Байден і Зеленський обговорили (...) питання прискорення процесу схвалення передачі іншими країнами F-16 Україні після завершення навчання (пілотів - ІФ-У) для підвищення її обороноздатності", - ідеться в повідомленні.
Вони також торкнулися теми початку підготовки українських льотчиків у США, зазначили в адміністрації американського президента.
Байден укотре підтвердив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно".
У четвер представник Пентагону Пет Райдер заявив, що США в жовтні почнуть тренувати у себе українців пілотування винищувачів F-16, але до цього у вересні влаштують для них курси англійської мови.
У Міноборони США також повідомили, що Вашингтон продовжить активні консультації з Данією, Нідерландами та іншими європейськими союзниками щодо проведення цих тренувань.
Минулого тижня радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США готові схвалити передачу Україні F-16 від третіх країн після навчання українських льотчиків.
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