Китай планує обговорити зі США врегулювання торгівельних розбіжностей

Китай очікує на поглиблені дискусії стосовно вирішення економічних і торгівельних розбіжностей зі Сполученими Штатами під час візиту дКо КНР міністра торгівлі США Джини Раймондо.

Про це заявив речник Міністерства торгівлі КНР Шу Цзюетін, коментуючи очікування китайської сторони від майбутнього візиту, передає Укрінформ.

«Китай викладе свою позицію з приводу економічних і торговельних питань, що викликають занепокоєння американської сторони, та з нетерпінням очікує на поглиблені обговорення стосовно вирішення економічних і торгівельних розбіжностей та сприяння практичному співробітництву між двома країнами», - сказав Шу.

Він зауважив, що на думку китайської сторони, характер торгівельно-економічних відносин між Китаєм і Сполученими Штатами є взаємовигідним і вони служать спільним інтересам двох країн і двох народів, проте нещодавно стикнулися з труднощами та проблемами, тісно пов'язаними з низкою односторонніх і протекціоністських заходів американської сторони.

За словами речника, Китай продовжуватиме обговорювати економічні й торгові проблеми зі Сполученими Штатами та створюватиме справедливе й стабільне бізнес-середовище для торговельно-інвестиційної співпраці обох сторін.

Як повідомляв Укрінформ, міністерка торгівлі Сполучених Штатів Джина Раймондо наступного тижня відвідає Китай.

Впродовж 27-30 серпня вона проведе у Пекіні та Шанхаї зустрічі й переговори з високопосадовцями Китаю та представниками американського бізнесу, які працюють в КНР.

Головною метою поїздки Раймондо є поглиблення комунікації між адміністрацією Сполучених Штатів та урядом Китаю з низки питань, про що домовилися лідери держав Джо Байден і Сі Цзіньпін у листопаді минулого року.