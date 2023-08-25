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Канада в День незалежності України назвала нового посла в Києві
23:57 24.08.2023 |
Новою очільницею дипломатичного представництва Канади в Україні стане Наталка Цмоць.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство закордонних справ Канади.
Як зазначила голова канадського МЗС Мелані Жолі, призначення нової посла "гарантує, що Канада зможе продовжувати підтримувати Україну в цей важкий час і в довгостроковій перспективі".
"Відносини Канади з Україною є залізними: ми стояли пліч-о-пліч з Україною задовго до початку російського вторгнення. Канада залишається сильним партнером, тоді як українці продовжують боротися за свій суверенітет і незалежність, і буде підтримувати Україну на шляху її відновлення та реконструкції", - йдеться в повідомленні.
Згідно з офіційною біографією, Наталка Цмоць - держслужбовиця з багаторічним досвідом роботи в посольстві Канади в Україні, а також міністерствах охорони здоров'я, закордонних справ, оборони й державних послуг і закупівель.
Серед іншого, Цмоць у МЗС Канади відповідала за розробку першої програми з безпеки в Україні після вторгнення Росії у 2014 році, яка передбачала підтримку запуску операції з навчання українських військослужбовців UNIFIER.
Крім того, як зазначає МЗС Канади, Цмоць володіє українською мовою та має зв'язки з українською громадою та діловими колами в Україні та Канаді.
Попередниця нової дипломатки Лариса Ґаладза оголосила про завершення дипломатичної місії в Україні наприкінці липня.
Лариса Ґаладза розпочала місію в Україні восени 2019 року. 23 серпня 2021 року вона представляла Канаду на Кримській платформі.
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