У Білорусі демонтують табір ПВК «Вагнер»

У Білорусі поступово демонтують табір російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" під Осиповичами в Могильовській області. Там уже розібрали третину наметів, повідомила в четвер, 24 серпня, білоруська служба "Радіо Свобода", яка вивчила отриманий від компанії Planet Labs супутниковий знімок від 23 серпня.

Водночас журналісти зазначають, що площа табору почала зменшуватися задовго до катастрофи в Росії літака, на борту якого, ймовірно, загинув засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Табір "вагнерівців" виникнув у Білорусі наприкінці червня, куди їх вигнали після невдалої спроби військового перевороту в Росії. Процес демонтажу розпочався, за даними видання, 1 серпня. Наразі розібрали 101 з 273 наметів. Нові наметові містечка на території інших білоруських полігонів або військових частин не зводили.

Виведення "вагнерівців" з Білорусі

Аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн", що займається моніторингом військової активності в Білорусі, підтверджує демонтаж, але не фіксує виведення техніки "вагнерівців" з табору. Чи покинули самі бойовики табір і, якщо так, то куди вони вирушили, невідомо.

Тим часом Державна прикордонна служба України фіксує відтік російських найманців з території Білорусі. "Така ситуація була ще до вчорашнього дня", - повідомив речник прикордонників Андрій Демченко "Українській правді".