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АНАЛІТИКА

Прем'єра Британії визнали винним у брехні щодо декларування бізнесу дружини

 
Парламентське розслідування встановило, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак не задекларував належним чином частку своєї дружини в компанії по догляду за дітьми, яка могла б отримати вигоду від нової політики британського уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Розслідування стосувалось заяв Сунака про наявність у його дружини, Акшати Мурті, частки в компанії Koru Kids - агентстві з догляду за дітьми, про що стало відомо з публікацій у ЗМІ.

Ця інформація з'явилась на тлі проголошеного в останній редакції бюджету заклику для доглядальниць за дітьми влаштовуватись до приватних закладів, де їм пропонують доплати за роботу.

Уповноважений Палати громад Британії з питань стандартів Деніел Грінберг дійшов висновку, що Сунак повинен був задекларувати частку дружини в компанії, коли до нього з відповідним проханням звернувся парламентський комітет.

Але Грінберг вважає, що ця помилка сталась ненавмисне: сам Сунак пояснював, що декларував майно як член парламенту, а не уряду - до останніх висувають більш суворі вимоги. Тому він обмежився рекомендацією виправити декларування та закрив розслідування.

Сам прем'єр Британії у листі до парламентського уповноваженого перепросив за ситуацію, що склалась, та пообіцяв внести необхідні зміни.

До призначення на посаду прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак і Акшата Мурті вважались однією з найбагатших сімей Великої Британії. Мурті є донькою індійського мільярдера, засновника ІТ-компанії InfoSys Нараяни Мурті.
Ключові теги: Британія
 

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