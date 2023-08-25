Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мовні курси та пошук роботи: Велика Британія виділить $14 мільйонів на інтеграцію українських біженців

 

Британія виділила 11,5 млн фунтів стерлінгів (понад 14,5 млн доларів) для допомоги українським біженцям, які зараз живуть в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент підвищення рівня, житлового будівництва та громад Британії.

Зазначається, що ця державна підтримка надається для українців, щоб вони могли відновити своє життя.

Цією допомогою зможуть скористатися до 10 000 українців. Вона буде представлена у вигляді вивчення англійської мови та просування кар'єрними сходами.

Деталі про допомогу для біженців

Інтенсивна мовна програма включатиме близько 20 годин онлайн-навчання англійської мови на тиждень протягом 10 тижнів.

Також буде надано додаткову підтримку при працевлаштуванні протягом 12 тижнів, яка включатиме в себе поради щодо того, як знайти роботу, написання резюме та підтримку під час подачі заяв, а також індивідуальні консультації.

"Половина дорослих українців уже знайшли роботу з моменту прибуття, і ця підтримка спрямована на збільшення кількості людей, які працюють, і допомогу зайнятим у працевлаштуванні на більш кваліфіковану і краще оплачувану роботу, що, своєю чергою, сприяє зростанню робочої сили та економіки Великої Британії", - пояснили у Департаменті.

Що ще відомо про британську допомогу

Зазначається, що це частина ширшого пакета підтримки, що включає фінансування в розмірі 150 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 190 млн доларів) для місцевої влади на розміщення українців у довгостроковому житлі.

Також відбудеться збільшення "подячних" виплат на суму понад 650 мільйонів фунтів стерлінгів (821 млн доларів) британцям, які є учасниками програми "Оселі для України".

Допомога від Британії

Раніше повідомлялось, що британська неурядова організація The Mines Advisory Group (MAG) візьме участь у розмінування енергетичних об'єктів і їх прилеглих територій. Лише після цього можливі ремонтні роботи на звільнених об'єктах.

Також уряд Великої Британії виступить гарантом для України щодо угоди про експортне фінансування на суму 192 мільйони фунтів стерлінгів (245 мільйонів доларів) для закупівлі ядерного палива у низки виробників, включаючи британські компанії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,6550
  0,1207
 0,31

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8074  0,06 0,17 38,6589  0,05 0,12
EUR 41,1333  0,02 0,04 42,1789  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес