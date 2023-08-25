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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мін'юст США подав до суду на компанію SpaceX

 

Міністерство юстиції США подало позов проти компанії мільярдера Ілона Маска SpaceX. Причиною є ймовірна дискримінація біженців під час прийняття на роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мін'юсту.

У позові стверджується, що принаймні з вересня 2018 року по травень 2022 року SpaceX регулярно відмовляла осіб, які отримали притулок, і біженців від подачі заяв і відмовлялася наймати або розглядати їх через їхній статус громадянства.

Зазначається, що це є порушенням закону про імміграцію та громадянство.

Стверджується, що SpaceX неправдиво заявляла у своїх списках вакансій, що тільки власники грін-карти і громадяни США можуть працювати в компанії через федеральні закони про експортний контроль.

"Наше розслідування показало, що SpaceX не змогла справедливо розглянути або найняти осіб, які отримали притулок, і біженців через їхній статус громадянства, і наклала, що рівнозначно забороні на їхнє наймання незалежно від їхньої кваліфікації, на порушення федерального закону", - заявила помічник генерального прокурора Крістен Кларк.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, SpaceX
 

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