Австрійська страхова компанія Uniqa Group покидає російський ринок

Австрійські Raiffeisen Bank International (RBI) та Uniqa Insurance Groupа продають свою дочірню компанію у Росії Райффайзен Жизнь. Як повідомляється на сайті австрійської страхової компанії, покупцем активу стане російський страхувальних Ренессанс Жизнь, однак угода ще не завершена.

У компанії повідомили, що практично припинили будь-які нові ділові операції в Росії відразу після початку війни в Україні, а також утрималися від подальших інвестицій.

Разом з партнером по спільному підприємству Райффайзенбанком, минулого року Uniqa розглянула всі варіанти для подальшої долі бізнесу.

Uniqa належить 75% акцій "Райффайзен Жизнь", решту 25% контролює Raiffeisen.

"Зараз ми робимо останній логічний крок, продаючи нашу російську дочірню компанію, частку якої припадає значно менше одного відсотка виручки групи і, отже, вона відіграє незначну роль у нашому портфелі. Це означає, що ми йдемо з Росії", - сказав член правління Uniqa Вольфганг Кіндл.

Продаж компанії здійснюється відповідно до процедур та обмежень, встановлених російською владою, а також вимагає всіх дозволів регулюючих органів. Ціна угоди не розголошується через домовленість сторін.

Uniqa Insurance Group є однією з провідних страхових груп на своїх основних ринках в Австрії та Центральній й Східній Європі, має понад 15,5 мільйонів клієнтів в 17 країнах Європи. В Україні Uniqa Insurance Group представлена небанківською фінансовою групою "УНІКА Україна", до якої входять страхові компанії "УНІКА" (non-life) та "УНІКА Життя" (life).