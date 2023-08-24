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АНАЛІТИКА

Турецький ЦБ підвищив ключову ставку до 25%, максимуму з 2004р.

 

Центробанк Туреччини за підсумками засідання у четвер підвищив ключову процентну ставку відразу на 7,5 процентного пункту, і тепер ставка за семиденними операціями РЕПО становить 25% проти 17,5% раніше, йдеться у повідомленні ЦП.

Аналітики, опитані Trading Economics, очікували більшого помірного підвищення, до 20%.

Рівень ставки досягнув максимуму з січня 2004 року. На попередньому засіданні ставку було підвищено на 2,5 в.п.

Рада директорів турецького ЦБ підтвердила намір продовжувати посилення грошово-кредитної політики, щоб якнайшвидше задати курс на уповільнення інфляції та стабілізувати інфляційні очікування.

Турецька ліра дорожчає до долара на 0,2% після різкішого, ніж очікувалося, зростання ставки. Пара долар/ліра торгується на рівні 27,1513 ліри проти 27,1962 ліри на закриття попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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