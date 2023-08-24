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Росіяни встановили 100-річний рекорд з еміграції, – ЗМІ
15:42 24.08.2023 |
За останнє сторіччя в Росії не спостерігалося такої значної втечі з країни внаслідок політичних потрясінь, як після повномасштабної війни Путіна в Україні.
Як пише The Economist, російська політична еміграція останніх півтора року стала наймасовішою з 1920-х років, передає The Moscow Times.
Крім того, за даними Росстату, до початку повномасштабної війни Росію за часів правління Путіна залишили 1,6-2 млн осіб, а після вторгнення - приблизно половина від цієї кількості, звертає увагу журнал.
Він наводить розрахунки проєкту Re: Russia, який проаналізував різні оцінки числа емігрантів та наявні дані з тих країн, які прийняли велику кількість росіян після 24 лютого 2022 року. Згідно з цими розрахунками, країну залишило від 817 тис. до 922 тис. осіб.
Найбільше росіян прийняли Казахстан та Сербія - приблизно по 150 тисяч.
Еміграція з Росії, за даними Росстату, скорочувалася в перше десятиліття правління Путіна, але різко прискорилася після його повернення на президентську посаду в 2012 році.
Від'їзд майже мільйона людей після початку повномасштабної війни в Україні ще сильніше погіршив і без того важку демографічну ситуацію. Так, у січні-травні відносний рівень народжуваності (8,5 дитини на 1000 осіб населення) став другим найгіршим у сучасній історії РФ; менше (8,3 дитини) цей показник був лише 1999 року, економічно дуже важкому після дефолту 1998 року.
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