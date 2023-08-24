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АНАЛІТИКА

SEC посилить вимоги до розкриття інформації інвестфондами

 

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США ухвалила нові правила, що посилюють вимоги до розкриття інформації для венчурних фондів, приватних фондів прямих інвестицій і гедж-фондів.

Це наймасштабніша регуляторна реформа в галузі більше ніж за десятиліття, пише Financial Times. За цей час кількість американських фондів зросла більше ніж утричі й тепер перевищує 100 тис., а обсяг коштів під їх управлінням перевищує $25 трлн.

Нові вимоги стосуються стандартизації публікацій щоквартальних результатів, включно з даними про витрати і комісійні, що дасть змогу порівнювати показники різних фондів.

Окрім того, вони містять заборону на укладення таємних угод з окремими інвесторами на більш вигідних умовах - тепер фонди будуть зобов'язані розкривати умови таких угод. Фонди також не зможуть надавати окремим клієнтам ексклюзивну інформацію, до якої немає доступу в інших інвесторів.

Рішення ухвалили трьома голосами керівників SEC проти двох.

"Наші інвестори, великі та дрібні, виграють від більшої прозорості та однаковості, - заявив голова SEC Гері Генслер. - Це значне доопрацювання правил на ринках капіталу".

Водночас галузеві асоціації активно виступали проти нових правил, наполягаючи, що в інституційних інвесторів має зберігатися можливість укладати угоди на власних умовах із фондовими керуючими.

На їхню думку, посилення вимог зашкодить інноваціям, підвищить витрати і призведе до розірвання десятків тисяч чинних контрактів.

На боці представників галузі виступила член SEC Гестер Пірс, яка проголосувала проти зміни правил.

Нові вимоги "являють собою непотрібне втручання держави, яке пригнічуватиме конкуренцію замість того, щоб підтримувати її", сказала Пірс.

Голова асоціації Managed Funds Association (MFA) Браян Корбетт минулого тижня допустив можливість звернення до суду з метою опротестувати запропоновані SEC правила.

"Зміни призведуть до підвищення витрат, скорочення можливостей для інвестицій й ускладнять завдання з диверсифікації портфелів пенсійних і благодійних фондів, - зазначив Корбетт. - Іще більше занепокоєння викликає той факт, що SEC запропонувала ці масштабні зміни з перевищенням повноважень і за відсутності достатнього аналізу можливих наслідків для інвесторів і ринків".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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