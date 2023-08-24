Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Викиди CO2 в економіці ЄС знизилися в I кв. на 3%

 

Частка викидів парникових газів в економіці 21 країни Європейського Союзу (ЄС) у першому кварталі 2023 року впала до 941 млн тонн CO2 (на 3%) порівняно з 969 млн тонн в аналогічний період 2022 року, повідомляють у щоквартальному звіті Євростату.

Одночасно зі зниженням викидів CO2 відбулося зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) ЄС на 1,2%.

Лідерами зменшення емісії парникових газів у ЄС стали Болгарія (-15,2%), Естонія (-14,7%) і Словенія (-9,6%). Однак низка країн збільшила викиди: Ірландія (+9,1%), Латвія (+7,5%), Словаччина (+1,9%), Данія (+1,7%), Швеція (+1,6%) і Фінляндія (+0,3%).

З 21 країни ЄС, які скоротили свої викиди, лише шість також знизили свій ВВП (Чехія, Естонія, Литва, Люксембург, Угорщина та Польща), тобто 15 країнам (Португалія, Хорватія, Бельгія, Мальта, Франція, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Австрія, Румунія, Італія, Кіпр, Греція, Словенія та Болгарія) вдалося зменшити емісію СО2 за одночасного зростання свого ВВП.

У звітному періоді секторами економіки, відповідальними за більшість викидів парникових газів, були "домашні господарства" (24%), "виробництво" (20%), "електроенергія, газопостачання" (19%), "сільське господарство" (13%), "транспортування та зберігання" (10%). Порівняно з першим кварталом 2022 року викиди знизилися в п'ятьох із дев'яти секторів економіки. Найбільше зниження зафіксовано в сегменті "електропостачання, газопостачання" (-12,3%). Основним сектором, у якому збільшилися враховувані показники, стало "транспортування і зберігання" (+7,2%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5343
  0,2743
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8074  0,06 0,17 38,6589  0,05 0,12
EUR 41,1333  0,02 0,04 42,1789  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес