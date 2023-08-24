Викиди CO2 в економіці ЄС знизилися в I кв. на 3%

Частка викидів парникових газів в економіці 21 країни Європейського Союзу (ЄС) у першому кварталі 2023 року впала до 941 млн тонн CO2 (на 3%) порівняно з 969 млн тонн в аналогічний період 2022 року, повідомляють у щоквартальному звіті Євростату.

Одночасно зі зниженням викидів CO2 відбулося зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) ЄС на 1,2%.

Лідерами зменшення емісії парникових газів у ЄС стали Болгарія (-15,2%), Естонія (-14,7%) і Словенія (-9,6%). Однак низка країн збільшила викиди: Ірландія (+9,1%), Латвія (+7,5%), Словаччина (+1,9%), Данія (+1,7%), Швеція (+1,6%) і Фінляндія (+0,3%).

З 21 країни ЄС, які скоротили свої викиди, лише шість також знизили свій ВВП (Чехія, Естонія, Литва, Люксембург, Угорщина та Польща), тобто 15 країнам (Португалія, Хорватія, Бельгія, Мальта, Франція, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Австрія, Румунія, Італія, Кіпр, Греція, Словенія та Болгарія) вдалося зменшити емісію СО2 за одночасного зростання свого ВВП.

У звітному періоді секторами економіки, відповідальними за більшість викидів парникових газів, були "домашні господарства" (24%), "виробництво" (20%), "електроенергія, газопостачання" (19%), "сільське господарство" (13%), "транспортування та зберігання" (10%). Порівняно з першим кварталом 2022 року викиди знизилися в п'ятьох із дев'яти секторів економіки. Найбільше зниження зафіксовано в сегменті "електропостачання, газопостачання" (-12,3%). Основним сектором, у якому збільшилися враховувані показники, стало "транспортування і зберігання" (+7,2%).