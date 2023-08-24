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США хочуть тимчасово продовжити угоду про наукову співпрацю з Китаєм, - Reuters
09:12 24.08.2023 |
США хочуть продовжити угоду про науково-технічну співпрацю (STA) з Китаєм на шість місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що продовження на шість місяців необхідне для того, щоб оцінити можливість подальшої роботи угоди, а також провести перемовини з Китаєм щодо внесення в неї змін.
"Це короткострокове продовження на шість місяців збереже чинність угоди, поки ми шукатимемо повноваження для проведення переговорів щодо внесення змін та посилення умов STA. Це не зобов'язує Сполучені Штати до більш довгострокового продовження", - сказав представник Державного департаменту агентству.
В Держдепі додали, що "чітко усвідомлюють" виклики та загрози від наукової співпраці з Китаєм та не будуть робити нічого, що нашкодить інтересам США.
Угода про науково-технічну співпрацю США та Китаю
Угода про наукове співробітництво між двома країнами діє з 1979 року - з того моменту, як США та Китай установили дипломатичні відносини. З тих пір договір продовжувався кожні п'ять років.
Нинішній крайній срок продовження угоди - 27 серпня цього року. Однак в США наразі є чимало противників співпраці з Китаєм на попередніх умовах. Так, вони пропонують домовитися про гарантії безпеки, пов'язані з промисловим шпигунством, а також про взаємний обмін даними.
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