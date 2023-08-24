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Росавіація оприлюднила поіменний список загиблих в авіакатастрофі у Тверській області, серед них Пригожин та Уткін
08:52 24.08.2023 |
Серед пасажирів бізнес-джету, що розбився в Тверській області, були люди з іменами Євген Пригожин і Дмитро Уткін, повідомляє Росавіація у своєму телеграм-каналі.
"За даними авіакомпанії на борту літака Embraer - 135 (EBM-135BJ) перебували наступні пасажири: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Alexandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy", - йдеться в повідомленні.
Екіпаж бізнес-джету складався із трьох осіб.
"Екіпаж: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, другий пілот; Raspopova Kristina, бортпровідник", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що виконання польоту літака Embraer-135 (EBM-135BJ) здійснювалося "на підставі дозволу на використання повітряного простору, виданого в установленому порядку".
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