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АНАЛІТИКА

Росавіація оприлюднила поіменний список загиблих в авіакатастрофі у Тверській області, серед них Пригожин та Уткін

 

Серед пасажирів бізнес-джету, що розбився в Тверській області, були люди з іменами Євген Пригожин і Дмитро Уткін, повідомляє Росавіація у своєму телеграм-каналі.

"За даними авіакомпанії на борту літака Embraer - 135 (EBM-135BJ) перебували наступні пасажири: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Alexandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy", - йдеться в повідомленні.

Екіпаж бізнес-джету складався із трьох осіб.

"Екіпаж: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, другий пілот; Raspopova Kristina, бортпровідник", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що виконання польоту літака Embraer-135 (EBM-135BJ) здійснювалося "на підставі дозволу на використання повітряного простору, виданого в установленому порядку".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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