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Литва поставить Україні пускові установки NASAMS у вересні
23:53 23.08.2023 |
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що пускові установки NASAMS будуть доставлені в Україну у вересні.
"Сьогодні в Києві я розповів своєму дорогому другу президенту Зеленському, що Литва буде підтримувати Україну до перемоги. Наступного місяця Литва поставить Україні пускові установки NASAMS", - написав Науседа у Твіттері в середу.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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