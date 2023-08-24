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АНАЛІТИКА

Литва поставить Україні пускові установки NASAMS у вересні

 

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що пускові установки NASAMS будуть доставлені в Україну у вересні.

"Сьогодні в Києві я розповів своєму дорогому другу президенту Зеленському, що Литва буде підтримувати Україну до перемоги. Наступного місяця Литва поставить Україні пускові установки NASAMS", - написав Науседа у Твіттері в середу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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